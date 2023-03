Passageiro detido nos EUA após abrir porta de avião e acionar rampa da saída de emergência

© Ed Jones/AFP

Um homem foi detido após abrir uma das portas de um avião da Delta Airlines e deslizar por uma das saídas de emergência quando a aeronave se preparava para descolar de Los Angeles em direção a Seattle.

De acordo com a CNN Internacional, que cita a Administração Federal de Avião (FAA), o incidente no voo Delta 1714 ocorreu no domingo, por volta das 10h40 locais (18h40 em Portugal), quando o avião, um Boeing 737, ainda estava parado no Aeroporto Internacional de Los Angeles a preparar-se para a descolagem.

O passageiro saiu da aeronave após ativar a rampa da saída de emergência e foi detido, num primeiro momento, pela equipa da Delta, e depois pela polícia local.

Os restantes passageiros foram colocados numa nova aeronave para poderem seguir viagem. A FAA está agora a investigar o incidente.