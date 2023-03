Ciclone Freddy faz um morto e destrói várias casas em Moçambique

Fenómeno extremo de vento deve avançar para o interior da província da Zambézia e só perde força a partir deste domingo.

Uma pessoa morreu devido ao desabamento de uma casa na localidade de Zalala e várias habitações estão inundadas e danificadas em Quelimane, centro de Moçambique, devido ao ciclone Freddy, disseram fontes das autoridades locais à Lusa.

Residentes circulam pelo meio de ruas alagadas nos bairros periféricos para tentar salvar o que podem para locais seguros, há árvores caídas em várias ruas, bem como muros e vedações tombadas.

O vento leva as coberturas de zinco e a chuva forte está a "lavar" as casas precárias, relatam os moradores da zona de Manhaua, em Quelimane, para ilustrar o facto de a água arrastar o barro de que são feitas, deixando à vista a estacaria, em risco de ruir.

"Tenho o quarto cheio de água e a comida molhou-se toda quando a chapa se abriu", descreve Tarina Angelo, encharcada e sob chuva, juntamente com a família a tentar salvar roupa e outros pertences.

"A chuva e ventania começaram pelas 20h00 de ontem [sexta-feira] e está a ficar pior", descreve, antes de procurar abrigo em local seguro.

A "trovoada" da noite "lavou toda a casa e assim não temos onde dormir", diz Ana Paula Eusébio, ao lado da habitação de que quase só resta o esqueleto e onde mora com uma filha.

A poucos metros, com uma casa igualmente danificada, Esteves Martins diz que é quase como "estar ao ar livre", sujeito à ventania e chuva forte.

"Durante a noite estávamos com medo que a casa desabasse", enquanto a família ainda se abrigava por entre as paredes até a noite passar.

A manhã chegou e mostrou um cenário em que o vento não para, em que as palmeiras estão sempre vergadas e a chuva ininterrupta por vezes bate como martelo nas casas autoconstruídas.

No Mercado de Brandão, uma referência no centro de Quelimane, os poucos comerciantes que abriram as portas à venda relataram à radio Sofala que o vento "está a aumentar" e vários produtos acabaram por ser afetados.

O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) abriu centros de acolhimento e tem lançado alertas nos últimos dias para a população sair de casas precárias e zonas ribeirinhas ou que habitualmente são sujeitas a inundações.

No distrito de Moma, província de Nampula, a reportagem da Rádio Tete, descreve o reforço da proteção de várias casas com recurso a sacos de areia e pedras. Alguns habitantes relataram "ainda não saber se vão fugir" para, por exemplo, uma escola.

A reportagem da Rádio Tete acompanhou as tentativas de reforço de algumas habitações.

A ministra da Administração Estatal e Função Pública desafiou, citada pela mesma rádio e depois de uma reunião com autoridades locais, os líderes comunitários e religiosos de Nampula a difundir "mensagens-chave" que ajudem a população a evitar perigos desnecessários.

"O fenómeno tem um atraso, provavelmente poderá entrar amanhã [no território]", alertou a governante, admitindo que o ciclone possa acabar por ter uma "velocidade mais branda".

Ministra pede aos líderes regionais que ajudem as populações a evitar o perigo.

Ainda assim, espera-se que continue a provocar chuva muito intensa até terça-feira no centro de Moçambique.

É a segunda vez que a intempérie se abate sobre o país, depois de um primeiro embate a 24 de fevereiro, provocando dez mortes devido a condições adversas durante vários dias.

A TSF tentou ao longo da tarde vários contactos na região, sem sucesso devido a dificuldades de ligação generalizadas.