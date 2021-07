Peixinhos-dourados deitados em lago tornam-se gigantes e destroem ecossistema

Peixe doméstico encontrado no Lago Keller, no Minnesota, EUA © Twitter City of Burnsville

O caso de que falamos aconteceu na cidade de Burnsville, no estado norte-americano do Minnesota, mais precisamente no lago Keller, onde foram encontrados antigos peixes domésticos de que se perdeu o controlo e que se tornaram gigantescos, depois de terem sido deitados no lago por donos que já não os queriam.

A situação é de tal forma grave que a cidade está a apelar aos habitantes para que não deitem os seus peixinhos-dourados em lagos. É que, quando libertados em ambiente selvagem, os peixinhos-dourados podem crescer desproporcionalmente e tornar-se destruidores de ecossistemas.

Por este motivo, a cidade de Burnsville recorreu ao Twitter, onde partilhou imagens dos peixes gigantes encontrados e pediu à população que não deite estes animais no lago.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 - City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

"Por favor, não libertem os vossos peixinhos-dourados em lagoas e lagos! Eles crescem maiores do que aquilo que pensam e contribuem para a fraca qualidade da água, estragando os sedimentos do fundo e arrancando plantas. Grupos destes grandes peixinhos-dourados foram encontrados recentemente no Lago Keller", lê-se na publicação feita na rede social.

Apesar de, em ambiente doméstico, os peixinhos-dourados não costumarem crescer muito além dos cinco centímetros, em ambiente selvagem podem assumir dimensões bem maiores, reproduzindo-se também muito depressa e dominando as espécies locais.

A BBC News revela uma situação semelhante à de Burnsville, registada no Condado de Carver, também no Minnesota. Em outubro do ano passado, foram retirados de um riacho 50 mil peixes deste tipo que estavam a causar problemas na zona. Segundo a publicação, também a cidade de Munique, na Alemanha, em 2017, deparou-se com a ameaça dos peixinhos-dourados que estavam a roubar todo o alimento aos outros habitantes dos lagos locais, tendo as autoridades locais ameaçado multar quem fosse apanhado a libertar peixes em espaços públicos.