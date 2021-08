Pela primeira vez, choveu na montanha mais alta da Gronelândia

© AFP

Este é mais um sinal do impacto das alterações climáticas e do aquecimento global no nosso planeta. Pela primeira vez desde que há registos, choveu no cume da montanha mais alta da Gronelândia, um pico com mais de três mil metros de altitude e onde as temperaturas estão sempre abaixo dos zero graus centígrados.

Um grupo de cientistas norte-americanos afirma que choveu ao longo de todo o sábado passado. Os peritos foram surpreendidos e não tinham os instrumentos necessários para medir o volume de precipitação.

A chuva caiu num momento em que parte da Gronelândia estava a sentir os efeitos de uma onda de calor: três dias em que a temperatura esteve 18 graus acima da média. Com este ar quente. os cientistas explicam que o degelo, apesar de não ser raro, está a aumentar e agravar-se.

O gelo da Gronelândia está a derreter ao ritmo mais rápido dos últimos 12 mil anos, estimam os cientistas, com o degelo a ocorrer a uma taxa de 1 milhão de toneladas por minuto em 2019, lembra o The Guardian.