Pelo menos 13 mortos após bombardeamento que atingiu fábrica de pão em Makariv

Tanques em Makariv, a oeste de Kiev © EPA

Por Clara Maria Oliveira 07 Março, 2022 • 17:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 13 pessoas morreram, esta segunda-feira, após bombardeamentos que atingiram uma fábrica de pão em Makariv, a cerca de 50 quilómetros a oeste de Kiev, informaram os serviços de emergência ucranianos à AFP.

Numa mensagem publicada no Telegram, os serviços revelaram que cerca de 30 pessoas estavam no perímetro da padaria no momento dos bombardeamentos.

Os serviços de emergência também anunciaram o resgate de mais cinco pessoas, que estavam presas nos escombros da fábrica, que se encontrava fechada.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA