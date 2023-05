Pelo menos 26 mortos numa colisão entre um camião e um autocarro no México

© AFP

Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo, numa colisão entre um pesado de mercadorias e um miniautocarro no estado de Tamaulipas, no nordeste do México.

Fontes oficiais do governo, citadas pelo jornal mexicano Informador, indicaram que as equipas de resgate encontraram 26 corpos, numa contagem que ainda é preliminar devido ao estado dos restos mortais.

Isto porque a colisão provocou um incêndio que destruiu por completo ambos os veículos.

Quando os serviços de emergência chegaram, tanto o autocarro como o pesado estavam já em chamas, tendo as equipas de resgate encontrado vários corpos sem vida no exterior dos veículos, incluindo um bebé.

O acidente ocorreu no início da manhã de domingo, numa estrada que liga as cidades de Hidalgo e Zaragoza, no sul do estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, a maioria das vítimas pertencia a uma família que tinha alugado um miniautocarro para ir da cidade de Monterrey (norte) até ao estado de Veracruz (leste).

Uma fonte do Ministério Público de Tamaulipas, que pediu à agência de notícias Agence France-Presse (AFP) para não ser identificada, disse que a família do motorista do camião estava também a viajar na cabine do pesado.

A Proteção Civil mexicano indicou que o Ministério Público estadual está a investigar as causas do incidente.

Os acidentes com camiões aumentaram nos últimos anos no México devido ao excesso de velocidade, más condições das estradas ou cansaço dos motoristas.