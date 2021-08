Pelo menos cinco mortos no aeroporto de Cabul

© EPA

Pelo menos cinco pessoas morreram esta segunda-feira no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. A notícia é avançada pela agência Reuters no dia em que os taliban declaram vitória e fim da guerra no Afeganistão.

No primeiro dia no Afeganistão sob controlo taliban desde a invasão dos Estados Unidos, em 2001, a segurança na capital afegã e na maior parte do país amanheceu nas mãos dos insurgentes, que patrulham as ruas e controlam a circulação.

Os taliban tomaram o controlo de Cabul no domingo, depois de terem entrado na capital sem encontrar resistência, com quase todas as províncias debaixo do seu domínio.