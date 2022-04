© Reprodução Twitter

Pelo menos seis pessoas morreram e 27 ficaram feridas esta sexta-feira num incêndio no Instituto Central de Investigação das Forças de Defesa Aeroespacial na cidade russa de Tver, noroeste de Moscovo.

"De acordo com os nossos dados operacionais, 27 pessoas ficaram feridas e seis morreram em consequência do incêndio", segundo as autoridades locais, citadas pela agência noticiosa TASS.

O incêndio terá tido origem num curto-circuito e as chamas terão começado no primeiro andar do edifício, propagando-se depois por uma área de cerca de mil metros quadrados.