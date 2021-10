Nove bombeiros morrem soterrados durante treino numa gruta em São Paulo

Por TSF 31 Outubro, 2021 • 21:34 Partilhar este artigo Facebook

Nove bombeiros morreram este domingo soterrados numa gruta em São Paulo no Brasil. O acidente ocorreu quando estes operacionais estavam a treinar. No exercício, participavam 28 bombeiros, 10 ficaram soterrados e apenas um foi resgatado com vida.

Em comunicado enviado à TSF, o gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamenta a morte dos bombeiros. A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, revela que contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida.

De acordo com a imprensa brasileira, a chuva forte que se regista no local este domingo, está a dificultar as operações de resgate em curso.

Notícia atualizada às 00h15