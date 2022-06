Pelo menos três detidos no arranque do Jubileu de Platina em Londres

Por Carolina Rico 02 Junho, 2022 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

A Polícia Metropolitana deteve esta manhã pelo menos três pessoas que saltaram as barreiras de proteção e tentaram interromper a o desfile militar Trooping the Colour, durante as celebrações do Jubileu de Platina junto ao palácio de Buckingham, em Londres.

A parada com mais de 1.200 soldados centenas de músicos do exército e cerca de 240 cavalos tinha acabado de começar quando três homens com cartazes - e um deles com uma coroa de plástico - se deitaram no chão.

Acabaram por ser rapidamente detidos pela Polícia Metropolitana, tendo sido, arrastados, sem apresentar resistência, para fora do caminho. O desfile militar acabou por nunca parar.

O protesto terá sido promovido pelo movimento Animal Rebellion, que apela a uma mudança na forma como os "terrenos reais" são usados, defendendo cortes no investimento da indústria da carne, leite e ovos em prol de um regime de alimentação vegan.

No Twitter, a polícia britânica confirmou a detenção de "várias pessoas" devido a "distúrbios da ordem pública" e "obstrução de passagem na via".

As autoridades apelam à população que não se desloque para centro de Londres, uma vez que todos os locais indicados para acompanhar a celebração do Jubileu de Platina já estão na máxima capacidade.

No final do Trooping the Colour, a família real vai aparecer na varanda do palácio de Buckingham para observar o sobrevoo por aviões militares e acenar à multidão no exterior.