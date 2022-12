Pelo menos três mortos em atentado na Tailândia que fez descarrilar comboio de carga

© Rajat Gupta/EPA

Pelo menos três pessoas morreram hoje na sequência da explosão de uma bomba que atingiu vias de caminho-de-ferro no sul da Tailândia, onde nas últimas semanas os confrontos com o movimento separatista islâmico se intensificaram.

O chefe do posto de polícia de Khlong Ngae, Chatchai Chanasith, disse que à agência EFE que o último ataque fez três mortos.

A mesma fonte adiantou que os autores do ataque na província de Songkhla ainda não foram identificados.

A última explosão ocorreu perto do local onde no passado sábado a deflagração de um outro engenho armadilhado fez descarrilar um comboio de carga -- com 20 vagões - proveniente da Malásia e provocando vários feridos.

As três vítimas mortais da explosão eram trabalhadores da empresa estatal de comboios que participavam em tarefas de limpeza do ataque de sábado.

O ataque de sábado e o atentado desta terça-feira não foram reivindicado.

Nas últimas semanas aumentou o número de ataques, não reivindicados, incluindo a explosão de um carro armadilhado que fez um morto e 32 feridos junto a um complexo de vivendas habitadas por membros da polícia na província de Narathiwat, no sul do arquipélago.

Nas últimas décadas, a região tem sido palco do conflito separatista sendo que os grupos que reclamam a independência de três províncias são muçulmanos.

Os grupos muçulmanos denunciam discriminação por parte da maioria budista no país e exigem a autodeterminação das três províncias do sul da Tailândia, antigo sultanato de Patani anexado no início do século XX.