Pelo menos uma centena de casas atingidas pela lava do vulcão Cumbre Vieja

Pelo menos uma centena de casas foram afetadas pela lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma. Em alguns casos, a frente de lava chega a atingir os 15 metros de altura. A lava dirige-se para o mar, avançando a uma velocidade de 700 metros por hora.

O instituto meteorológico espanhol avisa que a erupção do vulcão pode manter-se durante várias semanas, podendo mesmo chegar a alguns meses. Pedro Sánchez, chefe do Governo espanhol, continua em La Palma e vai visitar o centro de acolhimento esta segunda-feira.

Mais de cinco mil pessoas foram retiradas de casa. O presidente das Canárias, Ángel Víctor Torres, afirmou que não é previsível que mais pessoas tenham de abandonar as habitações.

"A erupção está a acontecer numa zona não povoada e isso aliviou a ilha de La Palma. Logicamente, há angústia e os prejuízos são relevantes, mas o importante é que não haja danos pessoais. Em princípio todos os que precisavam de ser retirados já o foram", disse, em declarações à rádio Cadena Ser.

A situação na zona de La Palma afetada pela erupção que começou no domingo "é desoladora", porque "um fluxo de lava com uma altura média de seis metros está literalmente a devorar casas, infraestruturas e culturas a caminho da costa do vale do Aridane", explicou esta segunda-feira o presidente da ilha, Mariano Hernández Zapata, acrescentando que não há vítimas a lamentar.

A Unidade de Emergência Militar tem 67 efetivos e 30 veículos destacados em La Palma, um contingente que irá aumentar ao longo da manhã desta segunda-feira para 180 pessoas e 57 veículos, esperando-se ainda que três hidroaviões cheguem no início da tarde.

A informação foi dada esta manhã pela ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, numa entrevista na televisão Antena 3, onde acrescentou que a possibilidade de enviar algum tipo de material e pessoal especializado em gases está a ser analisada.

Como medida preventiva, foram cancelados vários voos com origem ou destino em La Gomera (uma outra ilha do arquipélago, perto de La Palma) que a companhia de transportes aéreos Binter tinha previsto para hoje.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

Desde o início da semana a ilha encontrava-se em alerta amarelo devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4).

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos.

A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde).

A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.