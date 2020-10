Pence ou Kamala? Os norte-americanos deram mais atenção à mosca que sobrevoou o debate

A mosca que pousou na cabeça de Mike Pence durante mas de dois minutos © Eric Bardat/AFP

Se o vencedor do único debate que opôs os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos fosse definido pela atenção que gerou nas redes sociais, o mais votado seria... uma mosca.

Esta madrugada o vice-presidente republicano Mike Pence e a senadora democrata Kamala Harris discutiram sobre a administração Trump, racismo ou a pandemia de Covid-19, mas quem estava a assistir ao debate a partir de casa não pode deixar de reparar no pequeno inseto.

Nas últimas horas foram escritos milhares de comentários sobre a dita mosca e já há centenas de novas contas no Twitter intituladas "mosca na cabeça de Mike Pence", muitas delas com milhares de seguidores.

Alheio ao facto de que outra figura lhe roubava os holofotes, Joe Biden defendeu a política de "lei e ordem" da administração Trump face à brutalidade policial com uma mosca pousada na cabeça durante mais de dois minutos.

Só mais tarde reagiu com humor ao sucedido, publicado no Twitter uma fotografia com um mata-moscas e um trocadilho: "Doe 5 dólares para ajudar esta campanha a voar" (em inglês, "fly" é palavra homónima para mosca e voar).

Na sua página de campanha também esteve à venda, por dez dólares, um mata-moscas com a inscrição "Truth over Flies" (verdade em vez de moscas, numa tradução literal) que já esgotou.