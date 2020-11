Pfizer anuncia que eficácia da vacina para a Covid-19 sobe para 95%

A vacina foi bem tolerada pelos 43 mil participantes no teste © Stephanie Lecocq/EPA

Por TSF 18 Novembro, 2020 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Pfizer anunciou novos resultados da vacina que está a desenvolver com a BioNTech e revelou que a taxa de eficácia é agora de 95%, cinco pontos percentuais acima dos últimos resultados. A proteção começou 28 dias depois de aplicada a primeira dose e a eficácia foi consistente em todas as idades, raças e géneros.

Nos adultos com mais de 65 anos a eficácia desce ligeiramente para 94%. De um modo geral, a vacina foi bem tolerada pelos 43 mil participantes no teste. Os únicos efeitos secundários que atingiram mais de 2% da amostra foram a fadiga e as dores de cabeça.

A Pfizer vai agora pedir, nos próximos dias, uma autorização de emergência à agência americana do medicamento para comercializar a vacina. A empresa tem capacidade para produzir 50 milhões de vacinas ainda este ano.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19