Podia estar a acabar a primária, mas é quase o licenciado mais novo do mundo

Já despertou as atenções de algumas das universidades mais prestigiadas do mundo, mas tem apenas nove anos. Laurent Simons está quase a concluir a licenciatura em Engenharia Electrónica na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda.

Tudo indica que o menor terminará o curso já em dezembro, apesar de só o ter iniciado em março deste ano, de acordo com a CNN . A confirmar-se, Laurent Simons será o mais novo licenciado do mundo, depois de Michael Kearney, um norte-americano que agora tem 35 anos, ter entrado para o livro de recordes do Guiness, ao conseguir uma licenciatura em antropologia pela Universidade do Alabama com dez anos.

Laurent Simons quer ainda tirar o doutoramento na área da Engenharia Electrónica e o curso de medicina, ao mesmo tempo, conforme conta o pai à estação norte-americana.

Os pais de Laurent são ambos médicos, e explicaram à CNN que os especialistas que estudaram o filho o caracterizaram como uma "esponja", por absorver tão rapidamente a informação.

Depois da licenciatura e antes de avançar para outras metas académicas, toda a família tem intenções de ir de férias.