Polícia britânica encontra 39 mortos dentro de camião

Por Carolina Rico 23 Outubro, 2019 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia britânica encontrou 39 corpos no contentor de um camião esta quarta-feira, uma zona industrial em Essex, no Reino Unido.

Pub Pub

O condutor, um homem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, foi detido por suspeita de homicídio, avança a Reuters.

Pub Pub

A polícia está em processo de identificação das vítimas, 38 adultos e um adolescente, todas declaradas mortas no local. Em declarações à imprensa britânica, o comandante Andrew Mariner assume que o processo para identificar as vítimas vai ser longo.

Acredita-se que o camião encontrado no Waterglade Industrial Park será proveniente da Bulgária e terá entrado no Reino Unido através de Holyhead, um dos principais portos de ferry do país, no último sábado.

"Estou estupefacto com este trágico incidente em Essex", disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantindo que se mantém em contacto com a polícia para estar a para dos desenvolvimentos na investigação. "Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas".

Também no Twitter, o ministro do interior britânico lamentou "uma notícia trágica de perda de vidas" e garantiu que as autoridades estão a tentar encontrar os responsáveis para os levar à justiça.

O parque industrial foi fechado e a zona vedada pela polícia.

Notícia em atualização