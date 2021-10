Polícia de Hong Kong fez maior apreensão de contrabando estimado em 23,2 milhões de euros

O esquema de contrabando funcionava com lanchas rápidas © PXFuel

As autoridades de Hong Kong afirmaram esta quinta-feira terem feito a maior apreensão, num caso de contrabando, confiscando mercadorias e espécies ameaçadas no valor estimado de 23,2 milhões de euros.

O Governo explicou que o esquema de contrabando funcionava com lanchas rápidas, adiantando que quatro camiões também foram apreendidos na rusga.

Nesta apreensão, um homem de 34 anos foi detido na operação que começou em junho.

O departamento aduaneiro e a divisão de pequenas embarcações da polícia marítima intervieram sobre os contrabandistas que operavam nos Novos Territórios da cidade, perto da China continental, em 23 de setembro.

"Este é o maior caso de contrabando entre todas as formas de contrabando por ar, mar e terra detetado pela alfândega em termos do valor da apreensão", frisaram as autoridades.