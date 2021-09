Porto é a nona melhor cidade do mundo. Lisboa está em 21.º lugar

© Photo by Daniel Seßler on Unsplash

Há duas cidades portuguesas consideradas como "as melhores do mundo". Segundo o Índice Time Out, divulgado na quarta-feira, o Porto surge em nono lugar e na 21.ª posição está a cidade de Lisboa. Com mais de 27 mil inquiridos por todo o mundo, foram avaliadas características como a comida e bebida, vida noturna e cultura com ênfase "no espírito comunitário e nas iniciativas ambientais", que durante a pandemia de Covid-19 ganharam uma maior importância.

O Porto é a única cidade portuguesa representada no top 10. De acordo com a publicação, "o Porto foi eleito um excelente local para conhecer os vizinhos. 73% dos residentes disseram que a cidade é ótima para a cultura", sublinhando a importância do espaço "Maus Hábitos".

Em 21.º lugar, aparece a cidade de Lisboa com 87% dos residentes a salientar a "alta qualidade" da comida e da bebida. "Lisboa fez o que qualquer cidade do sul da Europa deveria fazer - ocupar terraços, margens de rios e qualquer outro espaço ao ar livre disponível", acrescenta a Time Out.

No primeiro lugar da lista está São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, devido à "progressividade, aceitação e sustentabilidade da cidade". A publicação refere que São Francisco se destaca pelo "espírito de comunidade único e criativo".

No topo da lista, nos cinco primeiros lugares, estão também Amesterdão, na Holanda, Manchester, no Reino Unido, Copenhaga, na Dinamarca, e Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Confira a lista das 10 melhores cidades do mundo:

1. São Francisco, Califórnia, EUA

2. Amesterdão, Holanda

3. Manchester, Reino Unido

4. Copenhaga, Dinamarca

5. Nova Iorque, EUA

6. Montreal, Canadá

7. Praga, República Checa

8. Tel Avive, Israel

9. Porto, Portugal

10. Tóquio, Japão

Pode também consultar a lista completa com as 37 melhores cidades aqui.