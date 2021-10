Portugal no top 5 dos melhores passaportes do mundo

O passaporte português~es equipara-se ao de países como a França e a Suécia © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 06 Outubro, 2021 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O passaporte português está no top 5 dos melhores do mundo, de acordo com a última atualização do "The Henley Passport Index" ("Índice do Passaporte Henley").

Com a capacidade de viajar livremente para 187 países, o passaporte português sobe um lugar na tabela, este ano, ficando ao lado de França, Irlanda, Países Baixos e Suécia, e à frente de países como o Reino Unido e os Estados Unidos da América.

No entanto, segundo as conclusões do relatório da Henley & Partners, a firma britânica que anualmente organiza o índice dos passaportes, no último ano aumentaram as desigualdades entre países no que toca às restrições de viagens.

Devido à pandemia de Covid-19, nos últimos 18 meses, foram introduzidas restrições à liberdade de movimento que resultaram no maior fosso de mobilidade entre países desde que o índice começou a ser divulgado, no ano de 2006.

As diferenças são tão gritantes que os países com os melhores passaportes podem viajar para mais 166 destinos do que aqueles que têm o pior passaporte: cidadãos do Japão e de Singapura podem ir para 192 lugares, sem necessitarem de visto, enquanto os cidadãos do Afeganistão podem deslocar-se apenas para 26.

Apesar dos lugares cimeiros serem ocupados por países asiáticos, é a Europa que domina o top 10 dos melhores passaportes, com o maior número de nações na lista.

No topo da lista estão o Japão e Singapura, de onde se pode viajar livremente para 192 destinos; em segundo lugar ficam a Alemanha e a Coreia do Sul, com 190; e o pódio é fechado pela Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha, com 189.

O índice é construído com base nos dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos e cobre 227 destinos de viagem, sendo atualizado em tempo real sempre que entram em vigor alterações nas restrições às viagens.

O top 10 dos melhores passaportes em 2021:

1 - Japão e Singapura (192 destinos)

2 - Alemanha e Coreia do Sul (190)

3 - Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (189)

4 - Áustria e Dinamarca (188)

5 - Portugal, França, Irlanda, Países Baixos e Suécia (187)

6 - Bélgica, Nova Zelândia e Suíça (186)

7 - República Checa, Grécia, Malta, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos da América (185)

8 - Austrália e Canadá (184)

9 - Hungria (183)

10 -Lituânia, Polónia e Eslováquia (182)

O top 10 dos piores passaportes em 2021:

116 - Afeganistão (26)

115 - Iraque (28)

114 - Síria (29)

113 - Paquistão (31)

112 - Iémen (33)

111 - Somália (34)

110 - Nepal e territórios palestinianos (37)

109 - Coreia do Norte (39)

108 - Bangladesh, Kosovo e Líbia (40)

107 - Irão, Líbano, Sri Lanka e Sudão (41)