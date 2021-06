Pós-Brexit: mais de 30 mil britânicos pediram certificado de residência em Portugal

© Daniel Leal-Olivas/AFP

Mais de 30 mil cidadãos britânicos pediram um certificado de residência em Portugal pós-Brexit e cerca de mil encontram-se em avaliação quanto à sua admissibilidade, de acordo com dados divulgados à TSF pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Nos termos do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, os britânicos que tenham estabelecido residência em Portugal antes do final do período de transição (31 de dezembro de 2020) têm até ao final do mês para regularizar a situação e trocar o atual documento de residência por um novo título que atesta o estatuto de residente.

Quanto ao início da segunda fase do processo, que pressupõe a troca de documentos, está previsto o arranque ainda no decorrer do mês de junho, tendo sido atrasado pelo encerramento de balcões.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere ainda que o prazo para regularizar estes cidadãos foi alargado até 31 de dezembro.