Prémio Nobel da Economia atribuído a David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens

© The Nobel Prize/Twitter

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído, esta segunda-feira, a David Card, pelas suas contribuições empíricas para a economia do trabalho, bem como a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens, pelas suas contribuições metodológicas para a análise das relações causais.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Os laureados deste ano em Economia "demonstraram que muitas das grandes questões da sociedade podem ser respondidas. A sua solução é utilizar experiências naturais, situações que surgem na vida real que se assemelham a experiências aleatórias", explicou a academia.

Todos os laureados - o canadiano Card, o norte-americano Angrist e os holandês-norte-americano Imbens - "forneceram novos conhecimentos sobre o mercado de trabalho e mostraram que conclusões sobre causa e efeito podem ser tiradas de experiências naturais".

"A sua abordagem estendeu-se a outros campos e revolucionou a investigação empírica", disse a academia.

"Utilizando experiências naturais, David Card analisou os efeitos do salário mínimo, da imigração e da educação no mercado de trabalho", disseram os membros da instituição.

Angrist e Imbens "mostraram que conclusões sobre causa e efeito podem ser tiradas de experiências naturais. O quadro que desenvolveram foi amplamente adotado pelos investigadores que trabalham com dados de observação".

Em suma, o trabalho dos laureados "revolucionou a investigação empírica nas ciências sociais e melhorou significativamente a capacidade da comunidade de investigação para responder a questões de grande importância para todos nós".

Pedro Martins, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, considera que a distinção é merecida já que o galardoado é responsável por avanços significativos na área.

Ouça as declarações de Pedro Martins 00:00 00:00

O professor Pedro Martins explica ainda a importância da outra metade do prémio que distinguiu Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens.p>

Pedro Martins sobre a outra metade do nobel da Economia 00:00 00:00

Ao contrário dos outros prémios Nobel, o da Economia não foi estabelecido no testamento de Alfred Nobel, mas sim pelo banco central sueco em sua memória em 1968, tendo o primeiro vencedor sido selecionado um ano mais tarde.