Presidente da União Africana confronta Putin para consequências da guerra

Azali Assoumani e Vladimir Putin © Sergei Bobylyov/AFP

Por Lusa 27 Julho, 2023 • 13:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente das Comores e presidente rotativo da União Africana (UA), Azali Assoumani, confrontou esta quinta-feira o líder russo, Vladimir Putin, para as "consequências negativas" da guerra na Ucrânia no mundo, incluindo África.

Relacionados Putin anuncia oferta de 25 a 50 mil toneladas de cereais a seis países africanos

"Estamos a assistir a consequências negativas que têm repercussões em todo o mundo, incluindo África", disse Assoumani ao chefe do Kremlin, numa reunião no âmbito da segunda cimeira Rússia-África, que decorre esta quinta-feira e amanhã em São Petersburgo.

De acordo com o presidente da UA, os países africanos têm "relações de parceria" tanto com a Rússia como com a Ucrânia.

Assoumani afirmou que "o mundo está atualmente à beira da destruição" e que os Estados africanos estão a sofrer as consequências dessa situação.

Ao mesmo tempo, agradeceu a Putin a ajuda da Rússia ao continente africano, uma vez que os investimentos de Moscovo permitiram que "muitos países seguissem o caminho do desenvolvimento".

"Estamos sinceramente gratos por isso", sublinhou.

O líder do Kremlin, por seu lado, manifestou o desejo de que a União Africana se junte ao G20 como membro permanente.

"A Rússia foi uma das primeiras a responder à iniciativa do Presidente do Senegal, na qualidade de presidente rotativo da União Africana, de conceder a esta organização o estatuto de membro de pleno direito do G20. Esperamos que esta decisão seja tomada no início de setembro, durante a cimeira do grupo em Nova Deli", afirmou Putin.

A Rússia, segundo o seu Presidente, está disposta a fazer tudo o que for possível para "promover o reforço da soberania dos países africanos e ajudar África a tornar-se um dos principais parceiros no mundo multipolar", acrescentou.

Putin preside esta quinta-feira ao primeiro dia da cimeira Rússia-África em São Petersburgo, que reúne cerca de 50 delegações africanas.