"Processo de acolhimento." Vão chegar 56 afegãos a Portugal até sábado

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva

Até sábado vão chegar a Portugal 56 afegãos. O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ao início da tarde desta sexta-feira.

"Um primeiro grupo destas 56 pessoas chegará a Portugal hoje mesmo e, até ao dia de amanhã, todas estas 56 pessoas chegarão ao nosso país em segurança e pode então iniciar-se o processo de acolhimento", explicou, à RTP, Mariana Vieira da Silva.

A ministra explica que o processo de acolhimento destes afegãos vai ter agora duas fases.

"Uma primeira fase em que as pessoas permanecerão em centros de acolhimento temporário para que possa ser feito esse trabalho de contacto com aquelas famílias, de recolha de informação de diversas áreas, para depois se procurar uma segunda fase de acolhimento. Procurar encontrar soluções habitacionais, soluções escolares, de formação profissional e de entrada no mercado de trabalho. Nestes primeiros dias, e não sei dizer quantos porque isso também depende deste acolhimento inicial, ficarão concentrados em dois centros temporários aqui no distrito de Lisboa", afirmou a ministra de Estado e da Presidência.

Quanto à resposta da sociedade civil e à semelhança do que já tinha feito o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mariana Vieira da Silva destaca a grande disponibilidade para ajudar.

"Foi uma reação extraordinária. Por um lado, das instituições que habitualmente trabalham nesta área, tivemos mais de 31 instituições que se disponibilizaram para apoiar neste processo, mas também das pessoas individuais e empresas. Tivemos quase 4500 de famílias, empresas, das mais diversas organizações e com outras respostas que vão ser necessárias: apoio psicológico e no ensino da língua", acrescentou Mariana Vieira da Silva.