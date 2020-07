Quarentena após viagens de férias: decisão contra a má-fé... em Macau

© Reprodução parcial da capa do jornal Hoje Macau

No jornal espanhol El Comércio - La Voz de Avilés... a EDP compra a Viesgo por 2 mil e 700 milhões e duplica o seu negócio de distribuição elétrica... a multinacional lusa assume um papel de liderança na região espanhola das Astúrias, com uma operação estratégica que lhe permite alcançar 50 mil quilómetros de rede elétrica... Isto acontece um dia depois da empresa portuguesa ter anunciado o fecho da central térmica de Soto de Ribera... a Viesgo é uma empresa energética de referência em Espanha, tanto na produção como na distribuição, escreve o Voz de Avilés.

No El País lemos que o veto holandês ameaça fracassar a cimeira da recuperação Europeia... os outros chamados países frugais parecem estar convencidos... agora é Mark Rutte contra todos, diz o El País que dá também conta que Barcelona triplica o número de casos positivos de covid e admite ampliar restrições... isto quando, leio igualmente no El País, já há mais de vinte vacinas - 23 para ser mais concreto - em teste com seres humanos...

No ABC... Os contágios disparam com o governo... de perfil. Os surtos ativos multiplicam-se em Espanha até 123 sem que exista ainda uma alternativa jurídica ao estado de alarme.

Uma sentença Europeia permite à Apple pagar menos impostos... está na manchete do diário catalão La Vanguardia. A decisão judicial, autêntica derrota para a União Europeia, exonera a empresa de pagar treze mil milhões de euros, ao considerar que não recebeu ajuda fiscal da Irlanda.

No El Correo do País Basco... máscara obrigatória para todos... Deverá usar-se a partir de hoje nos espaços públicos, sejam espaços abertos - ao ar livre - ou fechados.

No Figaro, em França, é o primeiro ministro francês quem faz manchete. Emprego, autoridade do estado: Jean Castex impõe a sua marca.

Mais ou menos o mesmo no Libération: Castex marca o seu território. O emprego como prioridade absoluta, 40 mil milhões para a indústria, uma lei contra os separatismos... à atenção da Córsega, certamente... o primeiro-ministro francês apresentou aos deputados um programa para 600 dias de governo, colocando à cabeça o lema da... "proximidade".

No USA Today, o dinheiro seca a caminho de novembro... falta dinheiro nos municípios e estados para organizar as eleições norte-americanas...

No jornal Hoje Macau, as imagens com voz... é a exposição da World Press Photo... mas o destaque é a má-fé do Homem... com H grande mas atitude nem por isso. A contar com essa suposta má-fé, os serviços de Admnistração Pública de Macau decidiram emitir uma diretiva onde se determina que os trabalhadores que viajem para fora da RAEM devem tirar férias a contar com os dias da quarentena no regresso. Justificação: o isolamento por má-fé não é abrangido pela lei.