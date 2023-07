Quase 30 anos depois, polícia de Las Vegas faz buscas relacionadas com homicídio de Tupac

Tupac após um concerto em Chicago, em 1994 © Raymond Boyd/Getty Images

A Polícia de Las Vegas confirmou na terça-feira que realizou buscas relacionadas com a investigação ao assassinato do rapper norte-americano Tupac Shakur ocorrido em setembro de 1996.

"O Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas pode confirmar que foi emitido um mandado de busca e apreensão", lê-se numa declaração enviada por um porta-voz da polícia à agência France-Presse (AFP).

O Las Vegas Review-Journal, citado pela AFP, indicou que as buscas tiveram como alvo uma casa em Henderson, localizada a sul da "Sin City". "É um caso que nunca foi resolvido e esperamos que algum dia possamos mudar isso", disse o tenente Jason Johansson ao jornal.

Nascido em East Harlem, em Nova Iorque, Tupac tinha 25 anos quando morreu a 13 de setembro de 1996, seis dias depois de ter sido baleado na Las Vegas Strip, a zona mais movimentada da cidade do Nevada. Os responsáveis pelo crime nunca foram encontrados.

Apesar da curta carreira, Tupac é considerado um dos rappers mais influentes de sempre do hip-hop norte-americano. Com êxitos como "I Get Around" e "Keep Ya Head Up", até hoje Tupac vendeu mais de 75 milhões de discos e, atualmente, os streamings têm mais de 10 mil milhões de visualizações. Em março foi homenageado com uma estrela no passeio da fama, em Hollywood.