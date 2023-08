Quatro mortos e 51 desaparecidos em novo naufrágio ao largo da costa tunisina

Entre 1 de janeiro e 20 de julho deste ano foram recuperados 901 corpos de migrantes nas águas ao largo da Tunísia © Carmelo Imbesi/EPA

Quatro migrantes subsaarianos morreram e 51 estão desaparecidos na sequência de um naufrágio ocorrido no passado fim de semana ao largo da costa tunisina, perto de Sfax, epicentro da imigração irregular para a Europa, avançaram esta segunda-feira fontes judiciais.

"[Até ao momento] foram recuperados quatro corpos, dois migrantes com vida e 51 estão desaparecidos", disse Faouzi Masmoudi, porta-voz do tribunal de Sfax (centro-leste da Tunísia) à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Segundo os dois sobreviventes, a bordo de uma embarcação improvisada, que partiu de uma praia a norte de Sfax, em frente às ilhas Kerkennah, seguiam 57 migrantes.

Este incidente não está relacionado com outros dois naufrágios que, no fim de semana, causaram a morte a pelo menos 30 pessoas perto da ilha de Lampedusa, em Itália, situada a cerca de 130 quilómetros de Sfax.

Masmoudi adiantou que a guarda costeira continua a procurar possíveis sobreviventes e que, paralelamente, a corporação está também a tentar descobrir "se houve outros naufrágios na área", na sequência da descoberta, entre sexta-feira e domingo, de "12 corpos nas praias" a norte de Sfax.

O porta-voz sublinhou não haver forma de saber se os corpos podem ser provenientes do naufrágio perto das ilhas Kerkennah.

Entre 1 de janeiro e 20 de julho deste ano foram recuperados 901 corpos de migrantes nas águas ao largo da Tunísia, a maioria deles provenientes da África subsariana.

Segundo as mais recentes estatísticas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), desde o início de 2023, mais de 87 mil migrantes desembarcaram ilegalmente em Itália, principalmente em embarcações provenientes da Tunísia, tendo muitos outros chegado a solo italiano a partir da Líbia.

O Mediterrâneo Central, entre o norte de África e Itália, é a rota migratória mais perigosa do mundo, com mais de 20.000 mortes desde 2014, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A partida de migrantes da África subsariana acelerou depois de, a 21 de fevereiro deste ano, o Presidente tunisino, Kais Saied, ter feito um discurso em que denunciou a chegada de "hordas de migrantes" que, argumentou, vinham "alterar a composição demográfica" do país.

Após a morte, a 3 de julho, de um tunisino numa rixa entre migrantes e habitantes locais, centenas de cidadãos africanos foram expulsos de Sfax. Muitos decidiram tentar a perigosa travessia da rota do Mediterrâneo Central.

Por outro lado, e também como consequência, pelo menos dois mil africanos, segundo novos dados fornecidos por uma fonte humanitária à AFP, foram levados pela polícia tunisina para as fronteiras com a Líbia e a Argélia e abandonados em zonas de deserto.

Pelo menos 25 pessoas morreram no deserto tunisino-líbio desde o início de julho, segundo os últimos dados de fontes humanitárias.