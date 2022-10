Queen lançam canção inédita gravada com Freddie Mercury há mais de 30 anos

A canção só foi descoberta quando a equipa de produção e arquivo dos Queen voltou a estúdio para trabalhar numa nova reedição do álbum "The Miracle" © Queen

Por Cátia Carmo 13 Outubro, 2022 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Queen lançaram, esta quinta-feira, "Face It Alone", uma canção perdida, gravada com Freddie Mercury há mais de 30 anos. O tema, originalmente gravado em 1988 durante as gravações do 13.º álbum da banda, "The Miracle", não entrou no disco e acabou por ser esquecido.

A canção só foi descoberta quando a equipa de produção e arquivo dos Queen voltou a estúdio para trabalhar numa nova reedição do álbum, que vai incluir também algumas conversas da banda nos estúdios em Londres e Montreux, na Suíça.

"Face It Alone" é também a primeira música inédita que o grupo britânico lança nos últimos oito anos. A última vez tinha sido em 2014, com o álbum "Queen Forever", que incluía três inéditos com Freddy Mercury: "Let Me In Your Heart Again", "Love Kills" e "There Must Be More To Life Than This".

Ouça aqui: