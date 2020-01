Quem é Mikhail Mishustin, a escolha de Putin para primeiro-ministro?

Mikhail Mishustin © Alexey Nikolsky/EPA

Mikhail Mishustin, de 54 anos, trabalhou como informático numa organização pública depois de ter terminado o curso e uma pós-graduação no Instituto Técnico de Moscovo. Ainda nos anos 90 atraiu grandes empresas estrangeiras e organizou várias vezes, na Rússia, a maior exposição anual de informática.

Em 1998 entrou na administração pública como assistente dos sistemas de informação, de contabilidade e controlo de pagamentos de impostos, tornando-se chefe dos impostos do Estado russo e ingressando, já neste século, em vários departamentos da Federação Russa, sempre com cargos relacionados com taxas, impostos e com informática. A partir de 2010 tornou-se novo Diretor-Geral dos Impostos da Federação.

A televisão estatal da Rússia afirma que Mishustin colocou em prática "o melhor sistema de cobrança de impostos do mundo". Tem vários livros escritos e cerca de 40 artigos científicos publicados.

Mikhail Mishustin é casado, tem três filhos, jogou hóquei no gelo e foi membro do conselho de supervisão CSKA, o mais vitorioso clube russo de hóquei.