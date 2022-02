Rasto de destruição. Tempestade Eunice atinge Reino Unido, mata na Irlanda e deixa Europa em alerta

O serviço meteorológico britânico tinha colocado, na quinta-feira, o sudoeste de Inglaterra e o sul do País de Gales em alerta vermelho © Andy Rain/EPA

A London Eye, a icónica roda gigante de Londres, não abriu esta sexta-feira e vários voos e viagens de comboio foram canceladas devido à tempestade Eunice, que atingiu o Reino Unido com grande violência, colocou o norte da Europa em alerta e já provocou um morto na Irlanda.

Neste país, um homem de 60 anos morreu depois de ter sido atingido por uma árvore, que caiu, avançou a polícia local. A Sul da vizinha Inglaterra registaram-se ventos recorde, com mais de 195 quilómetros por hora, enquanto nas zonas costeiras a tempestade deu origem a ondas violentas, segundo o serviço meteorológico britânico, e as ruas de Londres ficaram quase desertas.

"Peço a todos os londrinos que fiquem em casa, não se arrisquem e não viajem a menos que seja absolutamente essencial. Ventos extremamente fortes na capital podem provocar quedas e danos nos edifícios", pediu o Sadiq Khan, mayor de Londres.

O serviço meteorológico britânico tinha colocado, na quinta-feira, o sudoeste de Inglaterra e o sul do País de Gales em alerta vermelho - o nível mais alto -, mas esta sexta-feira de manhã emitiu um segundo alerta máximo, desta ver para o sudeste do país. Mais de 70 mil casas ficaram sem eletricidade no país e, na vizinha Irlanda, foram cerca de 80 mil.

As autoridades alertaram ainda para o risco de inundações graves e um "risco particularmente alto" de acidentes nas estradas. Por isso, várias escolas estiveram fechadas enquanto aguardam por uma reunião de crise do governo britânico, esta sexta-feira à tarde.

"Todos devemos seguir os conselhos e tomar precauções para nos mantermos seguros", escreveu Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, no Twitter.

Já o secretário de Estado para a Segurança, Damian Hinds, pediu à população que "fique em segurança", sublinhando que o exército está pronto para lidar com os efeitos da Eunice, uma das tempestades mais violentas das últimas três décadas.

Norte da Europa em alerta. Para onde vai a tempestade a seguir?

Depois de atingir o Reino Unido, espera-se que a tempestade rume até à Dinamarca, onde foi decidido que os comboios vão continuar a circular, embora a uma velocidade mais lenta, por precaução, e a ponte Storebaelt, uma das mais longas do mundo, terá de ser fechada durante grande parte da noite.

Em França, esta sexta-feira de manhã a tempestade provocou ondas de quatro metros na Bretanha e rajadas de vento até 110 quilómetros por hora no noroeste, podendo ultrapassar os 140 quilómetros por hora nas zonas costeiras esta tarde, segundo o Météo France.

Nos Países Baixos foi emitido um alerta vermelho e centenas de voos foram cancelados, segundos os orgãos de comunicação social locais. Os comboios não circularam durante a tarde.

Já na Bélgica as autoridades aconselharam os cidadãos a limitarem ao máximo as deslocações. Os comboios não estão a circular e muitas escolas fecharam mais cedo.

Na Alemanha também os comboios não circularam no norte do país, incluindo em Bremen e Hamburgo, pelo segundo dia consecutivo.

Eunice afeta o norte da Europa depois de o continente ter sido atingido por fortes tempestades nos últimos dias, como a Dudley, por exemplo, que matou cinco pessoas na Polónia e na Alemanha, na quinta-feira.

O último relatório dos especialistas em clima da ONU, publicado em agosto, estima, apesar do grau de certeza muito baixo, que pode haver um aumento de tempestades no hemisfério norte.