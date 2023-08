Reino Unido e Turquia chegam a acordo para combater migração ilegal

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a ministra do Interior, Suella Braverman © Jessica Taylor/UK Parliament/AFP

O Reino Unido e a Turquia alcançaram um acordo para combater o aumento da migração ilegal, um protocolo que estará centrado em medidas coordenadas para travar e desmantelar grupos de tráfico de pessoas, informaram esta quarta-feira fontes oficiais.

De acordo com as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias EFE, o ponto principal do acordo firmado entre Londres e Ancara será a criação de um novo centro operacional da Polícia Nacional turca que, com o apoio do Reino Unido, irá combater o tráfico de pessoas com a ajuda de dados fornecidos pelos serviços de informação.

"Devemos fazer tudo o que pudermos para combater os grupos criminosos de tráfico de pessoas e travar os barcos" com migrantes em situação irregular a bordo, disse a ministra do Interior britânica, Suella Braverman, num comunicado.

A parceria com a Turquia, um país "próximo e aliado", permitirá que os dois lados trabalhem juntos "neste problema internacional e combatam a cadeia de abastecimento de pequenas embarcações", acrescentou a ministra britânica.

O Governo conservador britânico, em dificuldades nas sondagens a um ano das legislativas, tem vindo a reforçar a sua retórica anti-imigração e tem prometido, em vão por enquanto, pôr fim às travessias ilegais do canal da Mancha (que separa a Europa continental da Grã-Bretanha).

No ano passado, mais de 45 mil pessoas fizeram esta perigosa travessia. Desde o início de 2023, os números oficiais apontam para mais de 15 mil pessoas.

O responsável pela pasta da imigração no executivo britânico, Robert Jenrick, afirmou, por sua vez, que os dois países "irão partilhar de forma intensiva informações, pessoas e tecnologia para desmantelar e travar grupos que traficam seres humanos, além do fabrico e fornecimento de materiais que permitem a travessia de pequenos barcos".

"Estou determinado a que o Reino Unido seja uma força líder na luta contra a migração ilegal e um parceiro de todos os aliados que partilham a nossa determinação em derrotá-la", acrescentou Jenrick.

Este acordo tornou-se conhecido após vários requerentes de asilo terem sido alojados, esta semana, numa barcaça atracada no sudoeste de Inglaterra, um projeto muito polémico que se tornou um símbolo do combate à imigração protagonizado pelo Governo britânico.

Com esta medida, Londres quer reduzir a fatura do alojamento em hotéis dos requerentes de asilo, que ascende a 2,3 mil milhões de libras (2,6 mil milhões de euros) por ano, utilizando instalações como bases militares desativadas, barcaças atracadas ou mesmo tendas compradas para o verão.