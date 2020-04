Reino Unido regista 786 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Reino Unido regista, esta terça-feira, um recorde de 786 mortes por Covid-19 em 24 horas. De acordo com o Departamento de Saúde e Assistência Social, mais de seis mil pessoas morreram, no Reino Unido, vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Na segunda-feira, o Reino Unido tinha registado mais 439 mortes, ou seja, este terça-feira foram registadas mais 347 vítimas mortais.

As of 9am 7 April, 266,694 tests have concluded, with 14,006 tests on 6 April.



213,181 people have been tested of which 55,242 tested positive.



As of 5pm on 6 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 6,159 have sadly died. pic.twitter.com/MB1ckbNjm7