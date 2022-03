Reportagem TSF: "A palavra que alimenta o espírito". Soldados procuram igreja antes de ir para combate

Em Lviv, a igreja militar dá conforto e moral a quem vai para à frente de batalha e a todos aqueles que têm de lidar com a guerra,

Na igreja militar de Lviv, veem-se, ao lado do altar. as bandeiras das várias divisões do exército ucraniano. O enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz, reporta que no alto do parlatório da igreja está uma câmara que "transmite todas as cerimónias religiosas através da internet", para os fiéis poderem acompanhá-las, sem terem de ir ao templo, em pleno tempo de guerra.

Mas, ainda que haja menos gente na missa, são muitos aqueles que procuram o padre Andriy, por estes dias. "Muitas pessoas têm vindo aqui rezar pelo nosso exército e pelo nosso país", conta o capelão ao repórter Pedro Cruz.

Quando chega à igreja um militar a caminho da linha da frente, o padre tem a missão de explicar "como é importante levar Deus para a batalha". "Tentamos dar o apoio possível a todos e alertar para a necessidade de nos defendermos. É isso que fazemos: dar conforto e moral a quem nos visitar", explica.

O enviado especial da TSF relata que em toda a igreja "há fotografias de militares tombados em combate, desde as guerras mais antigas até à de 2014., altura em que a Rússia anexou a Crimeia e milhares de soldados ucranianos foram mortos", mas que a memória recente de perdas humanas não desmoraliza o capitão militar Yuri, responsável por tratar "do espírito das tropas na caserna".

"Eu digo aos rapazes que Deus os ama e o povo ucraniano também. Eu acho que os nossos soldados são muito corajosos, estão a fazer tudo o que podem para defender o povo da Ucrânia", revela Yuri.

O repórter Pedro Cruz nota que, apesar de os padres não poderem pegar em armas, à luz da nova lei, esta "nada diz quanto ao facto de serem também eles soldados que não usem armas convencionais", soldados "munidos com a palavra que alimenta o espírito".

