Republicano oferece recompensa de 1 milhão de dólares a quem provar fraude eleitoral

Um político do Texas está a oferecer até um milhão de dólares a quem oferecer provas daquilo que ele diz ser a batota de que Donald Trump está a ser alvo nas eleições norte-americanas.

Este republicano, tido como ultraconservador, foi notícia há uns meses quando disse que havia muitos idosos que preferiam morrer de Covid-19 do que contribuir para a ruína económica dos Estados Unidos. E deu o seu próprio caso como exemplo.

De acordo com a Associated Press, Dan Patrick, adjunto do governador do estado do Texas, explica que está a oferecer o dinheiro para "incentivar, encorajar e premiar" aqueles que encontrem provas da alegada fraude.

O Presidente Trump ainda não reconheceu a derrota, falando em "votos ilegais" numa referência aos votos por correspondência. No entanto, o republicano nunca apresentou provas.

Trump também não falou com o Presidente eleito Joe Biden, que considera a situação "embaraçosa" para o país. O democrata já está a trabalhar na transição, mas os serviços administrativos da Casa Branca ainda não assinar a documentação que oficializa esse ato.