Serviço de internet da SpaceX está disponível na Ucrânia

Elon Musk, fundador da SpaceX

Por Rui Oliveira Costa 27 Fevereiro, 2022

O serviço de internet Starlink, disponibilizado pela SpaceX, está disponível no território ucraniano. O anúncio foi feito pelo fundador da empresa, Elon Musk. O Magnata respondeu ao apelo do Governo ucraniano.

"O serviço Starlink está ativado na Ucrânia. Mais terminais a caminho", respondeu o magnata no Twitter ao pedido de Mykhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, cerca de dez horas após o tweet original.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. - Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Antes, Federov tinha escrito: "Elon Musk, enquanto tenta colonizar Marte, a Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto os seus foguetões chegam ao espaço com sucesso, os mísseis russos atacam a população ucraniana. Pedimos que providencie as estações Starlink à Ucrânia e dirija-se aos russos sãos para recuarem."

Recorde-se que a rede Starlink foi desenvolvida por Elon Musk, para levar internet de alta velocidade aos locais mais remotos do planeta. Atualmente, a rede contempla cerca de dois mil satélites em órbita.

