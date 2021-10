Incêndio na Rússia faz pelo menos 15 mortos

Fogo ocorreu numa fábrica de explosivos © Direitos Reservados

O número de mortos causado por um incêndio numa fábrica de explosivos da região russa de Ryazan, a cerca de 200 quilómetros de Moscovo, aumentou para 15, disseram as autoridades regionais.

"Quinze pessoas morreram, uma pessoa foi hospitalizada com queimaduras graves e uma outra continua desaparecida", avançou o governo regional em comunicado.

O relatório anterior das autoridades apontava para sete mortos e nove desaparecidos.

De acordo com o ministério das Situações de Emergência russo, o incêndio ocorreu "no final de um processo tecnológico", numa empresa especializada no fabrico de explosivos industriais para uso civil.

Mais de 170 elementos do serviço de socorro foram enviados para o local.

"Não existe ameaça para a população" das localidades vizinhas, declarou o ministério.

O incêndio terá sido provocado devido à má aplicação de "processos tecnológicos" e "normas de segurança", segundo fonte da polícia, citada pela agência de notícias Interfax.

Notícia atualizada às 10h47