Seul estima que Pyongyang tenha plutónio para mais de uma dúzia de bombas

Um dos novos mísseis balísticos intercontinentais apresentados pela Coreia do Norte © KCNA/KNS/AFP

Por Lusa 16 Fevereiro, 2023 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O exército sul-coreano estima que a Coreia do Norte tenha cerca de 70 quilos de plutónio, suficiente para fabricar mais de 10 bombas atómicas, segundo o Livro Branco da Defesa publicado hoje em Seul.

O cálculo é superior aos 50 quilos de plutónio estimados pelas autoridades de defesa do país, na edição anterior do livro.

No Livro Branco da Defesa, publicado a cada dois anos, é também referido, sem mais detalhes, que o 'stock' de urânio altamente enriquecido é "considerável".

Na análise é destacado o progresso do regime norte-coreano no desenvolvimento de mísseis balísticos de combustível sólido de longo alcance.

Atualmente, Pyongyang opera apenas três mísseis de combustível sólido de médio alcance (cerca de 2.000 quilómetros de alcance), dois deles para submarinos (SLBM).

No seu plano de modernização de armas aprovado em 2021, o regime propôs-se desenvolver um míssil balístico intercontinental de combustível sólido (ICBM), que torna muito mais fácil e seguro armazenar e disparar um projétil.

No desfile com que a Coreia do Norte comemorou o 75.º aniversário do seu exército em 8 de fevereiro, o regime apresentou precisamente um novo suposto ICBM a combustível sólido, embora ainda não o tenha testado.

No Livro Branco da Defesa Seul volta a referir-se ao país vizinho como "inimigo", algo que não acontecia há seis anos.

"Como o Norte nos definiu como 'inimigo indubitável' na reunião plenária do Comité Central do partido em dezembro de 2022 e continua a representar uma ameaça militar sem desistir do seu programa nuclear, o regime e os militares norte-coreanos são nossos inimigos", pode ler-se no documento.

As relações entre Seul e Pyongyang pioraram dramaticamente nos últimos dois anos, especialmente depois de o conservador Yoon Suk-yeol ter chegado ao poder em maio de 2022.

No ano passado, o regime da Coreia do Norte realizou cerca de 50 lançamentos de mísseis, um número recorde, em muitos casos em resposta a manobras militares do Sul e dos EUA e ao posicionamento de meios estratégicos do Pentágono na península coreana.