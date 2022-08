"Situação vai ficar instável." Analista político diz que visita de Pelosi a Taiwan é bomba-relógio

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, na visita a Taiwan © EPA

O analista político Sonny Lo considera que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan é uma bomba-relógio nas relações entre a China e os EUA e não tem dúvidas de que a presidente da Câmara dos Representantes foi mal aconselhada. Para o académico, que estuda assuntos de Macau, Hong Kong e Taiwan, estamos a assistir a uma resposta musculada e nunca antes vista por parte da China.

"Os exercícios militares, com início previsto a partir de amanhã, vão ter uma característica totalmente diferente dos exercícios do passado. Vão começar em seis zonas perto da ilha e já afetaram alguns voos de Taiwan, por isso talvez seja preciso cancelar alguns voos. O segundo ponto é que estes exercícios militares da China vão testar a capacidade de Taiwan de lidar com um possível bloqueio económico ou sanções. Em terceiro lugar, a China já proibiu a importação de algumas frutas de Taiwan e as sanções económicas estão efetivamente em prática, mas se nos focarmos nos exercícios militares, a grande diferença é exercer pressão para Taiwan sofrer com este bloqueio militar", explicou à TSF Sonny Lo.

Na opinião do especialista é preciso estar atento ao que sair do Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês em outubro. De qualquer forma, Sonny Lo espera um aumento de tensões até às eleições presidenciais de 2024, em Taiwan.

Para já, Sonny Lo não antevê um ataque iminente da China contra Taiwan, mas defende os chineses podem considerar uma ação militar se o partido pró-independência democrático e progressivo ganhar outra vez as eleições presidenciais em Taiwan.

"Penso que até ao Congresso do Partido Comunista Chinês em outubro não vai haver conflitos militares porque a China continua a dar importância à estabilidade social e política, mas também já vimos que vão ter exercícios militares durante vários dias. Isto é uma forma de demonstração do músculo militar, vamos ter de ver que tipo de política a China vai adotar depois do Congresso de outubro. Creio que deverá adotar uma política suave e, ao mesmo tempo, dura em relação a Taiwan. Nos próximos dois anos a situação vai ficar bastante instável, a não ser que o lado americano adote uma atitude de contenção, mas infelizmente esta visita parece ter espoletado o domínio da linha dura da China em relação a Taiwan", afirmou o analista político.

Com uma situação política e militar instável, Sonny Lo afirma que é preciso estar atento à ocorrência de incidentes militares.