O protesto foi travado pouco tempo após ter começado

Os taliban usaram esta manhã gás pimenta contra um grupo de mulheres que protestava no centro de Cabul.

Duas dezenas de mulheres estavam a manifestar-se junto à universidade, na capital do Afeganistão, e exibiam cartazes com reivindicações de "igualdade, justiça e direitos para as mulheres".

O protesto foi travado pouco tempo após ter começado, quando três carros com guerrilheiros taliban se aproximaram e lançaram gás pimenta para obrigar as mulheres a dispersar.