Tempestade Freddy ganha força e deve atingir esta 6.ª feira Moçambique como ciclone intenso

A tempestade Freddy está a ganhar força e deverá atingir esta sexta-feira a costa de Moçambique no estado de ciclone intenso, com ventos superiores a 160 quilómetros por hora, alertaram os serviços meteorológicos do Índico.

"As condições meteorológicas vão deteriorar-se na província da Zambézia e norte da província de Sofala, prevendo-se ventos destruidores, até devastadores, mar muito perigoso e chuvas fortes", de acordo com o boletim mais recente daqueles serviços, na ilha de Reunião.

A capital provincial de Quelimane será a maior zona urbana mais próxima do ponto de chegada do ciclone ao continente, prevendo-se que o raio de ação (de cerca de 300 quilómetros) se estenda de Marromeu a Pebane, avançando depois para o interior, em direção a Cherimane e sul do Maláui.

As horas mais críticas vão ser durante a noite e madrugada, seguindo-se depois dias de chuva muito intensa, à medida que a depressão atmosférica avança para o interior.

Esta é a segunda vez que a intempérie atinge Moçambique: quando se abateu sobre o país no dia 24 de fevereiro, provocou estragos durante vários dias e um total de dez mortes.

Trata-se de uma das tempestades mais duradouras de sempre, depois de se ter formado no início de fevereiro nos mares asiáticos, cruzando todo o oceano Índico até à costa oriental africana.

As autoridades moçambicanas estão a apelar a todas as populações das regiões de impacto, a viver em casas autoconstruídas ou em zonas ribeirinhas, para saírem dos locais e procurarem abrigo em zonas designadas.