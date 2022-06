"Tempestade perfeita." Guterres apela a países desenvolvidos para não cortarem apoios aos mais vulneráveis

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas © Soren Andersson/EPA

Por Cátia Carmo 01 Junho, 2022 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, apelou aos países desenvolvidos para que não travem o apoio aos Estados mais vulneráveis e alertou que esses países já são os que mais sofrem com as consequências da guerra, com a falta de cereais e com a carência de produtos energéticos. Se lhes faltar também o apoio dos mais ricos, a situação será dramática.

"Uma tempestade perfeita ameaça devastar as economias de muitos países em desenvolvimento. Precisam de apoio. Infelizmente, dados mais recentes indicam que há países a considerar fazer cortes significativos à assistência oficial ao desenvolvimento, ou seja, um reverso aos compromissos já estabelecidos. Isto é alarmante", explicou António Guterres à margem de uma conferência na Suécia onde se discute a segurança global, as consequências da pandemia e a transição energética.

Por fim, Guterres reforçou o pedido para que os países mais ricos reconsiderem os cortes tendo em conta as graves consequências que essa ação terá nas vidas dos mais vulneráveis.