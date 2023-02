Temporal dificulta operações de busca após queda de avião nas Filipinas

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

Por TSF com agências 19 Fevereiro, 2023 • 09:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As más condições meteorológicas estão, este domingo, a dificultar as operações de busca e salvamento após a queda de um pequeno avião, nas Filipinas. A bordo estavam quatro pessoas: dois passageiros, o piloto e um tripulante.

De acordo com a Autoridade Civil de Aviação das Filipinas, citada pela agência AFP, o avião Cessna 340 desapareceu dos radares no sábado de manhã, pouco depois de ter partido do aeroporto internacional de Bicol em direção a Manila.

Este é o segundo acidente de aviação com um Cessna nas Filipinas em menos de um mês. Em janeiro, um outro avião caiu na província de Isabela, no norte do país. As buscas pelos destroços desse avião ainda estão em curso.