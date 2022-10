Termómetros acima dos 30 ºC. Em Espanha, ainda parece verão e outubro pode ser o mais quente de sempre

© Reprodução/AEMET

O outono já começou há mais de um mês, mas em Espanha os dias continuam quentes, esperando-se temperaturas acima dos 30 graus celsius no final de outubro, mês que poderá mesmo vir a ser considerado o mais quente da história.

A partir de quarta-feira, até ao final de outubro, espera-se um novo episódio de calor anormal, o terceiro desta estação, com valores diurnos e noturnos até 10 ºC acima do habitual.

"Estamos às portas de um novo episódio de calor anormal para a época. Não descartamos que este outubro seja o mais quente em Espanha da história", informa a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet).

Estamos a las puertas de un nuevo episodio cálido, muy inusual para la época. Con él, no descartamos que este octubre sea el más cálido en España de la serie histórica. Las condiciones claramente más cálidas de lo normal probablemente continúen en la primera quincena de noviembre pic.twitter.com/i1FQB0BETf - AEMET (@AEMET_Esp) October 25, 2022

O instituto meteorológico acrescenta que o calor fora de época pode prolongar-se até à primeira quinzena de novembro.

Quanto às chuvas, estas serão "escassas" e "menos abundantes do que o habitual" na maior parte do país, durante os próximos quinze dias, refere a agência meteorológica. Exceção para o oeste a Galiza, onde deverá chover muito nos próximos dias.

De acordo com a previsão, os termómetros podem registar temperaturas acima dos 30 ºC no norte e no sul da Península - podendo chegar aos 32 ºC no Vale Guadalquivir, em todas as regiões mediterrâneas e em Maiorca.

O El Pais assinala que mesmo antes desta nova subida, na terça-feira, a realidade superou as previsões meteorológicas, tendo Melilla registado uns "alucinantes 36,8 ºC e a região de Málaga 33 ºC.

Mas este é um cenário que não afeta apenas o território espanhol. Estende-se a toda a Europa ocidental. Na França, na Alemanha e na Grécia, por exemplo, os termómetros vão marcar até mais 7 ºC do que o normal.

Por cá, em Portugal, as temperaturas máximas vão subir a partir de esta quarta-feira (pondendo chegar aos 27 ºC em algumas regiões do Alentejo), mas voltam a descer no fim de semana.