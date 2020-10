Terrorismo em França pode antecipar regresso de emigrantes a Portugal

© Yoan Valat/EPA

Hermano Sanches Ruivo, português e vereador na Câmara de Paris, diz que os compatriotas não têm medo de sair à rua. No entanto, estão preocupados, porque estes ataques têm carácter religioso. Hermano Sanches Ruivo teme que o racismo ganhe força.

"Há uma preocupação e um dos riscos é que essa fractura vá sobre a questão do racismo. Os portugueses de França não são racistas, mas olham para o que está a acontecer com cada vez mais preocupação e quando se está viver um momento de crise muito mais se questiona o que o vizinho faz ou não faz. E essa diferença com o vizinho muçulmano, essa radicalização em França num número muito pequeno, mas numa população de 66 milhões de pessoas o muito pequeno pode tornar-se muito importante, porque basta uma pessoa em Nice, outra em Avignon, em Paris, em Estrasburgo para dar o sentimento de que isto está a mudar como um problema nacional".

Hermano Sanches Ruivo diz que estes acontecimentos podem antecipar o regresso de muitos a Portugal. O vereador na Câmara de Paris diz que já foi contactado por vários portugueses a manifestarem essa intenção. "Há pessoas que vivem nas grandes cidades e que gostariam de sair e ir para espaços mais pacatos. Tal como os franceses podem ter essa preocupação, os portugueses por terem mais facilidade ao terem casa e família, em Portugal podem ter a mesma reação, mas não é a esmagadora maioria. Temos aqui a nossa vida, os nosso trabalhos, os nossos filhos e todos continuam a acreditar que a Franca deve e pode responder a essas dificuldades, Há uma vontade, um reflexo de estar mais protegidas... há pessoas que vão toma essa decisão, muitos dos nossos também estão a chegar à reforma e não querem estar a viver estas situações".

Hermano Sanches Ruivo garante que a maioria dos portugueses em França confia nas autoridades do país, continuam a fazer as rotinas do dia a dia.