Teste de defesa provoca forte explosão perto de instalação nuclear no Irão

No Irão, a defesa antiaérea foi testada junto a uma instalação de enriquecimento de urânio e deu origem a uma explosão que foi ouvida na cidade de Badroud, a cerca de 20 quilómetros da instalação nuclear.

A agência de notícias iraniana confirma que os residentes da cidade ouviram o barulho e viram a luz de uma explosão que tinha acabado de acontecer. O comandante da defesa aérea da região onde fica a instalação de enriquecimento de urânio garante que não há nada a temer nem há qualquer preocupação com o que aconteceu. Tratou-se apenas de um teste para avaliar o estado de prontidão da defesa antiaérea.

"Há uma hora, um dos nossos sistemas de mísseis na região foi testado para avaliar o estado de prontidão no terreno e não há nada a temer", disse o comandante Amir Tarikhani, citado pela AFP.

A instalação de enriquecimento de urânio de Natanz é quase totalmente subterrânea e protegida por betão armado coberto com terra. Ao abrigo de um acordo de 2015 com as grandes potências, o Irão concordou em impor limites à quantidade de urânio na fábrica, mas desde que Donald Trump, ex-presidente dos EUA, abandonou o acordo em 2018 e reimpôs sanções abrangentes, o Irão tem vindo a suspender gradualmente os próprios compromissos e reforçou a atividade de enriquecimento.

Israel tem dito, repetidamente, que está pronto para usar todos os meios, incluindo a força, para impedir que o Irão adquira uma maior capacidade de armamento nuclear. Perante isto, o Irão tem feito exercícios periódicos para melhorar os meios de defesa em torno das suas instalações nucleares.