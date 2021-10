Tiroteio em universidade dos EUA faz um morto e sete feridos

© Wikimedia Commons

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na Universidade Grambling State, nos Estados Unidos da América. O incidente aconteceu este domingo, poucos dias depois de um outro ataque no mesmo local que também provocou uma morte, adianta a polícia, citada pela AFP.



A universidade informou no Twitter que um dos estudantes feridos está a receber auxílio médico e que a vítima mortal não estava vinculada à instituição de ensino, historicamente frequentada por estudantes negros.



Em 13 de outubro, um tiroteio no mesmo local levou à morte de um adolescente de 16 anos.