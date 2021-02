"Tornaram-se numa ameaça feroz." Hipopótamos de Pablo Escobar à solta na Colômbia

Hipopótamo © Filipe Amorim / Global Imagens

Pablo Escobar. O nome é reconhecido internacionalmente como o de um dos maiores barões do mundo da droga. O que nem todos sabem é que o famoso narcotraficante tinha um estilo de vida excêntrico e bizarro e que estamos hoje a pagar o preço dessas mesmas aventuras exóticas de Escobar. O motivo? O jardim zoológico privado que construiu na sua fazenda, na Colômbia, na década de 1980.

Numa das suas muitas extravagâncias, Pablo Escobar decidiu importar animais selvagens como hipopótamos, cangurus, girafas elefantes e criar o seu próprio zoo particular.

Acontece que, em 1993, o narcotraficante foi capturado e morto pela polícia, deixando os seus animais selvagens para trás. Do grande zoo, sobreviveram os hipopótamos, que começaram a reproduzir-se e a aumentar extensamente a sua população, desde aí.

De acordo com o jornal The Guardian, só nos últimos oito anos, a população local de hipopótamos passou de 35 a até 80 animais. Os cientistas acreditam que, se o ritmo de reprodução se manter, em 15 anos, o número de hipopótamos chegará a 1500.

Os cientistas consideram que a presença invasora dos animais tornou-se feroz e que é preciso abater os hipopótamos, para que estes parem de destruir as espécies animais e vegetais locais.

Os investigadores decidiram começar a estudar a população de hipopótamos em 2020, depois de um dos animais ter perseguido e causado ferimentos graves a um agricultor

De acordo com o estudo publicado este mês na revista científica Biological Conservation, os hipopótamos de Pablo Escobar tornaram-se numa ameaça à biodiversidade local e podem mesmo atacar mortalmente humanos que se cruzem com eles.

"É uma dos maiores desafios de espécies invasoras em todo o mundo", afirma Nataly Castelblanco-Martínez, ecologista da Universidade de Quintana Roo, no México, e principal responsável pelo estudo, citada pelo The Guardian.

Outro estudo feito no mesmo ano por investigadores da Universidade da Califórnia em San Diego revelou que os hipopótamos estão também a alterar a qualidade da água, onde defecam e passam grande parte do seu tempo, naquela zona.

Os hipopótamos de Pablo Escobar ocupam a zona fértil junto ao rio Magdalena, entre as cidades de Medellín e Bogotá. Ao contrário do que acontece no seu habitat natural em África, ali, na Colômbia, não têm predadores naturais.

O governo colombiano já tentou uma estratégia de esterilização dos animais, mas trata-se de um processo complexo e dispendioso.

A ideia de abater os animais é mal recebida pela população colombiana, que se afeiçoou aos animais e que faz dinheiro com as visitas turísticas ao local onde estes habitam.