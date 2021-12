"Tragédia gigantesca." Pelo menos 18 pessoas morreram devido às chuvas fortes na Bahia

© Manuella Luana/AFP

Por TSF com AFP 27 Dezembro, 2021 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de mortes devido às fortes chuvas que assolam a Bahia desde novembro subiu para 18, com um novo óbito registado este domingo. O Corpo de Bombeiros da Bahia confirmou a morte de um homem de 60 anos afogado num rio, no município de Aurelino Leal, no sul do estado.

As autoridades locais informaram que o temporal já deixou mais de 35.000 desalojados em 58 municípios.

Em comunicado, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) explicou que devido à falta de informações, o número de feridos mantém-se estagnado em 286 desde o início do temporal.

A jornalista Cristina Lai Men conta-lhe tudo sobre este temporal que está a afetar a Bahia desde novembro 00:00 00:00

"É uma tragédia gigantesca. Não lembro se na história recente da Bahia tem algo dessa proporção. É algo realmente assustador o número de casas, de ruas e de localidades completamente debaixo de água", disse o governador Rui Costa.

No total, estima-se que 430.869 pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas. A situação tem vindo a piorar desde quinta-feira. Segundo a Sudec, na tarde deste domingo, o número de municípios em situação de emergência subiu para 72, entre os quais 58 estão em crise devido a inundações.

Forças federais e estatais, com a colaboração de outros estados como Minas Gerais, Sergipe, Espírito Santo e São Paulo, colocaram em prática, desde sábado, uma operação conjunta para auxiliar os milhares de afetados pelas inundações.

Numa mensagem em vídeo, o governador afirmou que os esforços concentram-se em "preservar a vida das pessoas", removendo-as das áreas de risco.

Os moradores foram alertados para encontrarem abrigo em lugares seguros. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, cerca de 25 estradas foram interditadas ou alagadas em distintos pontos do estado, algumas por deslizamentos de terra ou pedra.