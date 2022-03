Três cosmonautas russos entraram na Estação Espacial Internacional com as cores da Ucrânia

Por Clara Maria Oliveira com agências 19 Março, 2022 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três cosmonautas russos chegaram, esta sexta-feira à Estação Espacial Internacional (ISS) com um fato com as cores da Ucrânia, o azul e o amarelo, numa altura em que se regista um aumento de tensão entre Moscovo e os países do ocidente pela invasão russa em solo ucraniano.

Primeiro, os tripulantes vestiram um fato branco, mas, na chegada à ISS, surpreenderam com a mudança. Em declarações aos jornalistas, os cosmonautas disseram que tudo se deveu ao "muito material amarelo" que acumularam.

A tripulação - composta pelo comandante Oleg Artemiev, Denis Matveyev e Serguei Korsakov - voou durante três horas até à Estação Espacial Internacional, foi recebida por uma equipa que onde já estavam dois russos, quatro americanos e um alemão.

Os cosmonautas da empresa Roscosmos foram os primeiros a chegar à ISS desde o início da guerra na Ucrânia.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA