Três mortos e três feridos em tiroteio na cidade de Oklahoma, nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram e três ficaram feridas, uma das quais em estado crítico, na sequência de um tiroteio dentro de um bar na cidade de Oklahoma, nos EUA.

A informação foi avançada pela imprensa local e, até ao momento, não há registo de detidos e as autoridades estão a investigar os motivos do crime. O portal Gun Violence, que monitoriza as mortes relacionadas com armas de fogo, revela que este ano já perderam a vida mais de 10 mil pessoas nos EUA.

Na semana passada, uma mulher de 28 anos entrou numa escola munida de várias armas de assalto e matou seis pessoas, três crianças e três adultos, em Nashville. Após este novo tiroteio em massa, o Presidente norte-americano, Joe Biden, voltou a pressionar o partido republicano para aumentar o controlo de venda de armas nos EUA.