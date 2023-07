Três mortos em ataque com mísseis contra Lviv

© Yuriy Dyachyshyn/AFP

Por Lusa 06 Julho, 2023 • 06:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um ataque da Rússia com mísseis contra um edifício residencial matou hoje três pessoas e deixou oito feridos em ​​​​​​​Lviv, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polónia, disse o autarca da cidade.

"Já há três mortos", disse Andriy Sadovyi, numa mensagem publicada na plataforma Telegram, depois de relatar "oito feridos", incluindo "uma pessoa em estado grave".

Os serviços de emergência foram mobilizados e encontraram três corpos nos destroços do edifício, disse o autarca, que admitiu que "pode haver mais pessoas sob os escombros", uma vez que cerca de 60 apartamentos e 50 viaturas ficaram danificados.

O chefe da administração regional, Maksym Kozytsky, descreveu o incidente como um "ataque direto contra um prédio residencial" realizado pelas forças russas.

Nas imagens compartilhadas por Kozytsky, um prédio aparece bastante danificado, com parte dos andares de cima destruídos e com as janelas estilhaçadas.

O dirigente acrescentou que o ataque desencadeou um incêndio, que foi rapidamente extinto, e originou interrupções no fornecimento de eletricidade e no acesso a telecomunicações móveis.

Apesar de estarem a várias centenas de quilómetros da frente de batalha, Lviv e a região circundante foram alvo de ataques desde a invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022.

Na noite de 19 para 20 de junho deste ano, drones (veículos aéreos de combate não tripulados) atingiram uma "infraestrutura crítica" em Lviv, relatou na altura Maksym Kozytskyi.

Cinco pessoas foram mortas em março num ataque a tiro numa área residencial de Velyka Vilchanytsia, na região de Lviv.